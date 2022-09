Pirkkalaistorin kehittäminen etenee – Tulevaisuudessa torilla voi komeilla kahvila ja kiinteä lava

Nokian Pirkkalaistoria halutaan kehittää. Nykyisellään torilla on grilli ja pysäköintitilaa kerrostalojen sekä liiketilojen ympäröimänä.

Pirkkalaistorin kehittäminen ja elävöittäminen etenevät. Seuraava askel on uuden asemakaavaehdotuksen hyväksyminen. Nokian kaupunkikehityslautakunta saa sen eteensä kokouksessaan 20. syyskuuta.

Pirkkalaistorin asemakaavamuutos on pistetty vireille, koska tavoitteena on torialueen kehittäminen niin, että mahdollista olisi esiintymislavan ja torikahvilan sekä myyntikatosten rakentaminen. Torilla on nykyisin toiminnassa oleva grillialue, jolle ei ole osoitettu voimassa olevassa kaavassa rakennusoikeutta.