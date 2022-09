Pitääkö flunssassa aina tehdä koronan kotitesti? – Näin Taysin ylilääkäri Jaana Syrjänen vastaa

Taysissa oli maanantaina 12. syyskuuta hoidettavana 26 koronaan sairastunutta, tehohoidossa ei ollut yhtään.

Koronatilanne Pirkanmaalla ei ole muuttunut viime kuukausina. Virusta liikkuu väestössä, mutta vakavia tautimuotoja on vähän. Valtaosalle tartunnan saaneista tulee vain lieviä oireita rokotusten ansiosta.Tampereen yliopistollinen sairaala Tays ei ole kuormittunut koronan vuoksi.

Koronan vuoksi hoitoon tulee keskimäärin kolme potilasta vuorokaudessa. Maanantaina 12. syyskuuta Taysissa oli 26 covid-19-tartunnan saanutta, heistä 14 oli hoidossa koronan vuoksi. Loput olivat tulleet sairaalaan muun syyn takia, korona oli löytynyt muiden tutkimusten ohessa. Tehohoidossa ei maanantaina ollut yhtään koronapotilasta.

Hengitystieinfektioita paljon

Fimlabin testeissä Pirkanmaalla noin 30 prosenttia tehdyistä testeistä on positiivisia, ja noin 70 prosentilla on jokin muu hengitystieinfektio.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin 22.8. – 4.9. yhteensä 841 tautitapausta, eli ilmaantuvuus 14 vuorokauden aikana oli 153/100 000 asukasta. Samaan aikaan koko Suomessa ilmaantuvuus oli 228 koronatapausta/100 000 asukasta. Koko epidemian aikana tautitapauksia on ollut 1 271 516.

THL:n ohje on, että koronapotilas pysyttelee kotona 5 päivää oireiden alkamisen jälkeen tai 2 päivää oireiden loppumisen jälkeen.

Pitääkö kotitesti tehdä aina flunssassa?

Ainakin Pirkkalassa koululaisten vanhemmille on lähetetty viesti, jossa sanotaan, että lieväoireisia uusintainfektioita voi esiintyä hieman aiempaa tiheämmin, jo 2 – 3 kuukauden kuluttua edellisestä tartunnasta.

”Se ei ole mikään erityinen ilmiö, mutta kyllä koronan voi sairastaa useammin kuin kerran”, sanoo Tampereen yliopistollisen sairaalan infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen. Nyt vallalla olevat omikronvariantit voivat sairastuttaa henkilön, joka sairasti aiemmin tänä vuonna eri omikronvariantin aiheuttaman taudin.

Terveydenhuollossa tehtävää koronavirustestiä suositellaan vain, jos sairastunut työskentelee sosiaali- tai terveydenhuollossa, kuuluu riskiryhmään, on raskaana tai joutuu sairaalaan koronaan sopivien oireiden takia.

Entä kotitesti, kannattaako flunssaoireisen tehdä se aina?

Syrjänen sanoo, että kotitestejä ei tarvitse tehdä jokaisessa flunssassa, etenkään lasten testaamiseen ei ole tarvetta. Testaamiseen ei ole syytä varsinkaan, jos paranee muutamassa päivässä. Lisäksi Syrjänen muistuttaa, että kotitestiä ei kannata tehdä liian aikaisin eli ei aikaisemmin kuin kahden päivän kuluttua oireiden alkamisesta.

”Lapsi voi mennä kouluun ja päivähoitoon, kun kuume on laskenut, oireet ovat helpottamassa ja hän jaksaa olla päivän siellä.”

”Koronasta on rokotusten myötä tullut yksi hengitystieinfektio muiden joukossa”, Syrjänen sanoo.

Hengitystieinfektio-oireisen aikuisenkin paikka on kotona sairastamassa. Kotitestaaminen ei ole aikuisellekaan välttämätöntä, mutta moni haluaa tietää, onko flunssa koronaa.

Rokottaminen tärkeää

Syrjänen korostaa koronarokotteiden ottamisen tärkeyttä. Hän sanoo, että Taysiin tulee yhä potilaita, joilla ei ole yhtään koronarokotusta.

Yli 60-vuotiaille ja riskiryhmille on jo kesän ajan suositeltu neljättä rokotetta. Sairaalaan joutuneissa on paljon iäkkäitä ja monisairaita, joiden kolmas rokote on saatu vuoden vaihteessa. Syrjänen sanoo, että koronarokotteet suojaavat hyvin vakavalta taudilta, ja neljänteen rokotukseen oikeutettujen kannattaisi nyt viimeistään hakea se.

THL:n mukaan kolme rokotetta on ottanut liki 66 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä suomalaisista.