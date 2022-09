Perussuomalaisten tilaisuus kaupan pihassa Nokialla herättää etukäteen kiihkeää keskustelua sosiaalisessa mediassa – näin market vastaa

Prismassa arvellaan, että korona-aikoren rajoitukset vaikuttavat vielä ihmisten mielessä. Tämä kuva on vuodelta 2021.

Nokian Perussuomalaisten järjestämä tilaisuus Nokian Prisman pihassa on saanut ihmiset keskustelemaan sosiaalisessa mediassa.

Kommenteissa ihmetellään, miksi liike olisi lähtenyt tukemaan yhtä puoluetta. Prisma-ryhmäpäällikkö Heidi Numminen, saako Prismassa järjestää poliittisia tilaisuuksia?

”Meille tuli myös asiakaspalautteena samanlainen kysymys. Ihmettelen, mistä tämä ajatus jonkun puolueen tukemisesta on tullut. Olemme tasapuolisia kaikille emmekä suosi ketään”, Numminen sanoo.

Prismalla on Nummisen mukaan lomake, jonka puolueet pyytävät itselleen ja täyttävät. ”Katsomme, että vaalitilaisuuksista ei tule päällekkäisyyksiä.”

Korona-aikana tilanne oli toinen.

”Ehkä jollekin on jäänyt korona-ajasta mieleen, että tilaisuuksia ei voi järjestää”, Numminen sanoo.

Kysymyksiä on herättänyt myös tilaisuuden tarjoilu. Tarjolla on makkaraa ja mehua. Numminen miettii tarjoilujen ihmetyttäneen ihmisiä siksi, että on totuttu korona-aikaan.

”Korona-aikaan ei suositeltu tällaisia tarjoiluja, koska niissä ajateltiin olevan kontaminaatioriski. Nyt tilanne on toinen” Numminen sanoo.

Prisman lomake on nimenomaan puolueita varten.

Muut toimijat kuin puolueet, katsotaan erikseen yksitellen.

”Meillä on sellainen linja, että yleishyödylliset toimijat voivat tulle, emme juuri ota muita”, Numminen sanoo.

Tyypillisenä esimerkkinä hän antaa Veteraanikeräyksen.

Onko jotain tilaisuuksia, joita teillä ei saisi järjestää?

”Toki täytyy huomioida turvallisuus. Esimerkiksi se, että ei aiheuta haittaa muulle liikenteelle, jos tilaisuus on ulkona. Ja jos tarjotaan jotain, myös turvallisuus huomioiden, että vaikka makkaranpaisto ei tapahdu jossain, missä on jokin katon lippa, missä se voisi sytyttää koko talon”, Numminen sanoo.