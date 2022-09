Verkossa leviää vetoomus Siuro–Tampere-liikenneyhteyksien ja vuoron 79 puolesta: ”On mainehaitta yritykselle, jos myöhästyy joka toinen päivä”

Nokian Siurossa asuva yrittäjä Tiina Rikala pyörittää liikettä Tampereen keskustassa. Hän haluaa kulkea töihin julkisilla välineillä. Tuoreessa vetoomuksessa vaaditaan toimivia joukkoliikenneyhteyksiä, joihin voi luottaa. Yhteydet olisivat myös Suomen ilmastotavoitteiden mukaiset.

Siurolainen yrittäjä Tiina Rikala kulkee liikkeeseensä Tampereelle päivittäin bussilla. Viime aikoina matkassa on ollut mutkia.

Netissä kerätään nyt allekirjoituksia vetoomukseen, jotta Siuron ja Tampereen väliset joukkoliikenneyhteydet saataisiin toimiviksi ja näin myös Suomen ilmastotavoitteiden mukaisiksi.

Siurolaisten Tiina Rikalan ja Tiina Lehikoisen alulle panemassa vetoomuksessa todetaan, että korona-aikana tehty aikataulu- ja reittiuudistus romutti asiakkaiden kannalta toimivan järjestelmän.

Siuron ja Tampereen välinen linja on 79, ja sillä liikennöi Pirkanmaan tilausliikenne oy.

Tänä syksynä on uutisoitu siitä, että linjalla 79 on ollut paljon ongelmia. Vuoroja on peruttu, linja-autoja ei ole saapunut eivätkä sähköisen reittioppaan tiedot ole ajantasaisia.

Vetoomuksessa vaaditaan, että liikennöitsijät sitoutuvat hoitamaan sovitut reitit asianmukaisesti, tai kaupungin täytyy kehittää varasuunnitelma. Työliikenteen julkisilla kulkuneuvoilla täytyy olla mahdollista, ja vaihtovuorojen täytyy olla kuljettajien tiedossa.

Vetoomuksessa vaaditaan sähköisen reittioppaan kehittämistä niin, että aikataulut ovat ajantasaisia ja luotettavia; myös poikkeusten tulee näkyä palvelussa.

Adressi aiotaan luovuttaa ainakin Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan nokialaijäsenille, jotka ovat Antti Tomminen (vihr.) ja varajäsen Laura Lehtinen (vihr.)

Päivittäinen vaikutus työhön

Siurolainen Rikala kertoo, että liikenneyhteyksien epävarmuus ja huononeminen vaikuttaa hänen arkeensa päivittäin.

”Kuljen kotiin Siuroon Tampereelta joka päivä sellaisella yhteydellä, joka ei mielestäni jostain syystä koskaan ole näkynyt reittioppaassa”, Rikala sanoo.

Rikala on itse ottanut pyöreät kaksikymmentä kertaa sähköpostitse yhteyttä liikenneyhteyksien epäkohdista Nyssen asiakaspalveluun viimeisen kahden vuoden aikana.

”Se tuntuu hieman turhauttavalta”, Rikala sanoo.

Jotkut asiat ovat myös nytkähtäneet eteenpäin.

Yhteinen odottelu

Rikalalla on yhteinen työhuone toisen siurolaisen, kirjailija Tiina Lehikoisen kanssa. Bussiasiat tulivat puheeksi, kun naiset odottelivat parikymmentä minuuttia bussia samalla pysäkillä ja huomasivat, että olivat molemmat olleet kymmeniä kertoja yhteydessä asiakaspalveluun.

Syksyn erityisen pahat ajat saivat naiset ottamaan seuraavan askeleen ja aloittamaan nimien keruun vetoomukseen.

Rikala on yrittäjä Tampereella toimivassa käytettyjen vaatteiden myymälässä nimeltä Helga-Neiti Second Hand Shop.

”Tämän syksyn tilanne on toivottavasti ainutkertainen. On ollut aivan katastrofi olla monta kertaa viikossa myöhässä avaamassa liikettä. Siitä tulee jo kaupalle mainetappiota”, Rikala sanoo.

”Joka toinen päivä olin jumissa Nokialla ja olisi ollut 15 kilometriä käveltävää Siuroon tai aamulla ei tullutkaan Siuron- bussia tai jatkoyhteyttä Nokialla.”

Rikala vaihtaa bussista jatkoyhteyteen Tampereelle Nokian asemalla.

Adressi vaatii vuoden 2019 tason palauttamista liikenteeseen. Adressin laatijoiden mukaan olisi ihanteellista, että Siurosta pääsisi suoraan Tampereelle.

”Ymmärrän, että paluu suoriin yhteyksiin ei välttämättä mahdollista. Riittää, että Nokialla ei ole kohtuutonta 20 minuutin odotusaikaa. Ja jos bussi tai juna on myöhässä, bussin pitäisi odottaa hetki eikä niin, että se lähtee nenän edestä.”

”Bussikortin riitettävä”

Rikalan mukaan Nyssen reittioppaan epäluotettavuus Siuron tapauksessa, on myös iso ongelma.

”Pelkään, että kohta katsotaan, että linjoja ei ole syytä ylläpitää, koska kukaan ei käytä niitä. Ja eihän niitä kukaan osaa käyttää, jos ne eivät näy oikein reittioppaassa", Rikala sanoo.

Rikalan tavoite on, että pelkkä bussikortti riittäisi eikä autoa tarvitsisi ottaa rinnalle.

Kymmeneltä aamulla Nokian liityntäpysäköintialue on Rikalan mukaan yleensä jo ihan täynnä, joten auto-bussi-yhdistelmäkään ei ole ongelmaton

Toimivat joukkoliikenneyhteydet Siurosta Tampereelle olisivat myös Suomen ilmastotavoitteiden mukaiset.

Adressin mukaan Nokia kasvaa Siuroon päin, ja monet siurolaiset ovat erittäin motivoituneita osallistumaan Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

”Eräs suurimpia asioita, joilla yksilöt voivat vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä, on yksityisautoilun vähentäminen ja julkisten kulkuneuvojen suosiminen, mutta nyt siitä on tehty Siurossa asuville käytännössä mahdotonta”, vetoomuksessa sanotaan.