Näin paljon bensa maksaa nyt: Hinnat laskevat hitaasti, vaikka raakaöljyn hinta on jo tammikuun tasolla – tässä on syy

Raakaöljyn hinta on tammikuun tasolla. Lisäksi hallitus alensi jakeluvelvoitetta, joka on nyt alempi kuin tammikuussa. Miksi hinta on yhä tammikuuta korkeampi?

Tankille.fi-palvelun mukaan Nokialla sai perjantaina 95-oktaanista bensiiniä edullisimmillaan 2,099 euron litrahinnalla.