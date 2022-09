Poliisi tutkii Nokian lauantaista ulosajoa törkeänä liikenne­turvallisuuden vaarantamisena: ”Ajoneuvoa on kuljetettu huomattavalla nopeudella”

Poliisin mukaan tapaukseen liittyen aiotaan kuulla vielä useita henkilöitä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Peltonen Sisä-Suomen poliisista kertoo, että Nokialla lauantaina tapahtuneen rajun ulosajon rikostutkintanimikkeenä on muun muassa törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

”Kyseessä on yksittäisen ajoneuvon tieltä suistuminen, jossa ei ole muita osallisia. Alustavien tietojen perusteella ajoneuvoa on kuljetettu huomattavalla nopeudella. Muun ohella selvitettävänä on ajonopeus tapahtumahetkellä sekä sen merkitys onnettomuuden syntyyn”, tutkinnanjohtaja kertoo sähköpostitse.

Onnettomuudessa loukkaantui vakavasti kaksi ihmistä. Molemmat kuljetettiin sairaalaan jatkohoitoon.

Peltonen ei kommentoi loukkaantuneiden kahden nuoren ikää, sukupuolta tai terveydentilaa koskeviin kysymyksiin. Myös huumausaineiden mahdollinen osuus onnettomuuteen on Peltosen mukaan vasta selvityksen alla.

”Asiassa tehdään normaali esitutkinta, jossa selvitetään onnettomuuden syy ja sen seuraukset. Asiassa tullaan kuulustelemaan useita henkilöitä”, tutkinnanjohtaja vastaa.