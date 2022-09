Nokialainen Hanna Lähteenmäki on vuoden suuhygienisti – urapolku ei ole tavanomainen, sillä hän väittelee tohtoriksi vielä loppuvuodesta

”Hanna Lähteenmäki tekee ammattikunnan mukaista hyvää työtä ja tuo profiilinnostatusta suuhygienistin ammattikunnalle”, liiton puheenjohtaja Virve Jääskeläinen sanoo.

Hanna Lähteenmäki on tehnyt väitöskirjaansa työnsä ohessa.

Nokialaiselle Hanna Lähteenmäelle on myönnetty Vuoden suuhygienisti 2022 -titteli. Valtakunnallinen tunnustus on Suomen suuhygienistiliiton ja P&G Professional Oral Health/ Oral-B:n myöntämä.

Hanna Lähteenmäki valmistui suuhygienistiksi vuonna 2001. Hän on työskennellyt suuhygienistinä samalla tamperelaisella hammasklinikalla yli 20 vuotta. Hän on toiminut myös Tampereen seudun hammashoitajien ja suuhygienistien yhdistyksen hallituksessa muutamia vuosia.

Lisäkoulutusta hän on saanut erilaisiin implanttihoitoihin niin Suomesta kuin ulkomailtakin, Portugalista Nevadaan.

”Klinikallamme on vuodesta 2006 leikattu yli kolmesataa hampaatonta leukaa all-on-4 -tekniikalla. Olimme ensimmäisten joukossa kokeilemassa tätä menetelmää", Hanna Lähteenmäki kertoo.

Hanna Lähteenmäki vastaanotti tunnustuksen viikko sitten perjantaina.

Kun takana oli kymmenkunta vuotta suuhygienistin työtä, joku kysyi Lähteenmäeltä, kiinnostaisiko tätä opetustyö. Niinpä hän hakeutuikin TAMKIN ammattiopettajan infotilaisuuteen.

”Siellä minulle kirkastui ajatus, ettei minusta oli opettajaksi. Ihan viimeisellä minuutilla siellä kerrottiin mahdollisuudesta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Tämän oli tehnyt mahdolliseksi koulutuslakiuudistus. Niin siis löysin itseni Helsingistä ylemmästä ammattikorkeakoulusta.”

Vuonna 2016 Lähteenmäki suoritti kliinisen asiantuntijan tutkinnon Metropolia AMK:ssa.

Lähteenmäen urapolku on kaikkea muuta kuin tavanomainen, sillä hän on väittelemässä tohtoriksi vielä loppuvuodesta. Tällä hetkellä väitöskirja on arviointilautakunnassa. Se käsittelee aMMP-8-entsyymi/tuolinvierustestin käytettävyyttä peri-implanttisairauksien diagnosoinnissa.

”Viimeiset neljä vuotta olen saanut olla erittäin pätevien ja innostavien tutkijoiden joukossa samalla, kun olen hoitanut suuhygienistin virkaani.”

Hän on myös julkaissut useita kansainvälisiä ja suomenkielisiä artikkeleita alan lehdissä sekä toiminut alansa asiantuntijana ja luennoitsijana.

”Hanna Lähteenmäki tekee ammattikunnan mukaista hyvää työtä ja tuo profiilinnostatusta suuhygienistin ammattikunnalle. Omalla esimerkillään hän kannustaa suuhygienistikollegoitaan ajatukseen, että suuhygienistin ammatista ja kokemuksesta on hyötyä monipuolisesti, olipa suunnitelmissa mikä tahansa urapolku tai työnkuva. Hanna toimii ammatillisena esikuvana positiivisella tavalla jokaiselle meistä”, Suomen suuhygienistiliiton puheenjohtaja Virve Jääskeläinen kertoo liiton tiedotteessa.