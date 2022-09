THL:n mukaan alle 65-vuotiaille perusterveille aiemmin suositellut rokoteannokset antavat yhä erinomaisen suojan vakavaa koronatautia vastaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee tänä syksynä uutta koronarokotusta kaikille 65 vuotta täyttäneille sekä riskiryhmiin kuuluville.

Erona aiempaan THL:n suositukseen on, ettei enää ole väliä, kuinka monta rokotetta on aiemmin saanut tai kuinka monta kertaa on mahdollisesti sairastanut koronan.

Tehosterokotteen voi ottaa syksyllä, kun edellisestä rokotuksesta tai taudin mahdollisesta sairastamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Rokotteen ottamista ei suositella heti syyskuussa, vaan myöhemmin syksyllä samalla käynnillä influenssarokotteen kanssa.

THL:n mukaan kyse on kohdistetusta tehosterokottamisesta, joka ylläpitää suojaa vakavaa tautia ja kuolemia vastaan sekä mahdollisesti laajentaa suojan immunologista pohjaa.

THL:n mukaan riskiryhmillä hitaasti heikkenevää suojaa vakavaa tautimuotoa vastaan on syytä tehostaa. THL:n mukaan vanhimmat ja haavoittuvimmat ikäryhmät ovat saaneet viimeisimmän tehosteannoksensa keväällä, joten syksyllä tehosteesta tulee kuluneeksi 5–7 kuukautta.

THL:n suositus perustuu Kansallisen rokotusasiatuntijaryhmän (KRAR) ja THL:n yhteiseen arvioon.

Perusterveiden suoja vakavaa tautia vastaan yhä erinomainen

THL:n aiemmin antamat suositukset koronarokotusten perussarjasta ja tehosteista ovat yhä voimassa. Perusterveille 18–59-vuotiaille tarjottava rokotussarja on kolme annosta sekä 60–64-vuotiaille neljä annosta.

THL:n mukaan alle 65-vuotiaille perusterveille aiemmin suositellut rokoteannokset antavat yhä erinomaisen suojan vakavaa koronatautia vastaan. Tässä väestönosassa on myös paljon koronainfektion synnyttämää suojaa.