Tottijärvi on Pirkanmaan vuoden kylä – Tunnustus lämmittää lukuisia kyläaktiiveja: ”Tämä kaikki työ kylän eteen on sellaista, mitä ei saa muualta”

Tottijärvi-Seuran puheenjohtaja Helinä Tiura-Virta iloitsee tunnustuksesta, joka on suunnattu kaikille, jotka tekevät tai ovat tehneet työtä Tottijärven kylän eteen.

Tottijärvi on valittu Pirkanmaan vuoden kyläksi. Pirkanmaan kylät ry:n myöntämän tunnustuksen perusteena on Tottijärven monipuolinen ja suunnitelmallinen kehittäminen ja yhteistyö useiden toimijoiden kanssa. Tottijärven kylän toiminnasta vastaa Tottijärvi-Seura ry, mutta mukana on myös useampia muita yhdistyksiä.