Tyrmistynyt lukija ihmettelee, miksi kaupungin venepaikkojen annetaan rapistua eikä hylättyjä veneitä poisteta – Kysyimme kaupungilta, missä mättää

Nokian kaupungilla on venepaikkatilanteesta kertovan karttapalvelun mukaan Vihnusjärven vanhainkodinrannassa 110 venepaikkaa, ja vapaana niistä on kahdeksan. Kaupungin mukaan venepaikkoja huolletaan resurssien eli työvoiman puitteissa, ja ainakin tästä paikasta on vaikea päästä vesille.