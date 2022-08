Poissaolot vaikuttavat myös sijaistarpeeseen. Tällä hetkellä tilanne sijaisten suhteen on Kari Lähteen mukaan kohtuullisen hyvä.

Koronavirus ei ole kadonnut mihinkään, vaikka näkyvistä rajoituksista onkin luovuttu.

Syyslukukausi päästiin käynnistämään lähiopetuksessa, mutta tautitapauksia on jo raportoitu. Nokian kaupungin johtava rehtori Kari Lähde kertoo, että monessa koulussa on kohtuullisesti poissaoloja sekä henkilöstöllä että oppilailla. ”Esimerkiksi Harjuniityssä 70 oppilasta on sairaana ja henkilöstöä noin viisi. Yleisviesti kentältä on, että korona lähti heti liikkeelle”, Lähde tarkentaa.