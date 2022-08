Nokian koulutaksikuljetukset ovat olleet poikkeuksellisen sekaisin tänä syksynä – Takseja on tullut myöhässä tai jättänyt tulematta: ”Kuljettajat ovat pahoitelleet, vaikka se ei ole heidän vikansa”

Ongelmien taustalla on muun muassa vähentynyt invataksien määrä. Vaikeuksia onkin ollut erityisesti Rajasalmen koulussa, jonka 14 nokialaisoppilaasta jokainen tuodaan kouluun taksilla.

Tänä vuonna Nokian koulujen taksikuljetuksissa on ollut tavallista enemmän ongelmia. Nokian Uutisten toimitukseen otti yhteyttä äiti, jonka mukaan koulukyytien logistiikka on pettänyt täysin. Kyytien ajat vaihtuvat päivittäin ja ne ilmoitetaan iltamyöhällä. Äiti kertoo, että saman taksin reitille laitettiin kolme pyörätuolia käyttävää oppilasta, vaikka paikkoja on vain kahdelle. Kyytejä on jäänyt myös tulematta, jolloin äiti on vienyt lapsen kouluun itse. Äiti on yrittänyt olla yhteydessä kaupunkiin, mutta sanoo, ettei puheluihin vastata.