Nokian kaupungin logistiikkasuunnittelija Ville Lipasti ja Siuron koulun rehtori Anu Leppiniemi kertovat, millä perusteilla koulukyydeistä päätetään. Koulumatkojen turvallisuus herättää keskustelua joka vuosi.

Nokian Siurossa ryhmä aikuisia havahtui Kuljuntien ja Kulovedentien vaarallisuuteen, kun alueen lapset siirtyivät neljännelle luokalle ja ryhtyivät kulkemaan koulumatkojaan itse.

Suvi Norta kertoo, ettei hänen 10-vuotias lapsensa uskalla kulkea koulumatkaansa, koska suurimman osan kouluvuodesta reitti on pimeä ja autot huristavat ohi kovaa vauhtia.

Nopeusrajoitus Kuljuntiellä ja Kulovedentiellä on 80 kilometriä tunnissa, eikä teitä ole valaistu. Teiden vierustoilla ei ole väyliä kevyelle liikenteelle, vaan koulumatka kuljetaan tien reunassa. Talvisin polanteet kaventavat tietä entisestään ja tekevät siitä epätasaisen kulkea sekä autoille että lapsille.

Koulumatkan pituus määrää

Oppilaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen riippuu Nokialla yleensä koulumatkan pituudesta. Poikkeuksia kuitenkin on. Oppilaalla voi olla oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen esimerkiksi koulumatkan vaarallisuuden vuoksi.

Mitä? Näin oikeus koulu­kuljetukseen määräytyy Esikoululaisilla ja 1.–3.-luokkalaisilla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yhteen suuntaan yli kolme kilometriä. Tätä vanhemmilla koululaisilla on oikeus koulukuljetukseen, jos koulumatka on suuntaansa yli viisi kilometriä. Oppilaalla voi olla oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen myös, jos koulumatka on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Nortan mukaan hänen lapsensa koulumatka on 4,7 kilometriä, eli koulumatkan pituuteen perustuen kyytiä ei järjestettäisi. Hänen mukaansa koulukuljetusten turvallisuutta selvittänyt ryhmä ajoi tien henkilöautolla kesäkuussa ja totesi reitin turvalliseksi. Norta muistuttaa, että olosuhteet ovat kesäkuisen kaltaiset vain pienen osan vuodesta.

”Jos päättäjät kulkevat reitin helmikuussa ja kokevat sen turvalliseksi, niin sitten käsitykseni turvallisuudesta on jotenkin vinksallaan.”

Samaa kertoo Marika Kallio, jota miehensä Kari Kallion kanssa kauhistuttaa lähettää lapsi yksin pimeälle tielle. ”Tie on todettu turvalliseksi, mutta emme aio vanhempina laittaa lasta kävelemään”, kertoo Marika Kallio. ”Jos koulutakseissa on tilaa, niihin voi ostaa kuljetuksen. Mutta se on epävarmaa. Yksi vaihtoehto on, että vanhemmat ovat poissa töistä kuljetusten takia”, Kari Kallio jatkaa.

Kallioiden mukaan heidän lapsensa koulumatka on noin 4,6 kilometriä.

Vanhemmat ovat huolissaan Nokian Siuron koulua käyvien lastensa koulumatkojen vaarallisuudesta. Kuvassa Siuron koulu.

Työryhmä arvioi

Nokian kaupungin logistiikkasuunnittelija Ville Lipasti kertoo, että päätöksen siitä, onko oppilas oikeutettu koulukuljetukseen rasittavuuden tai tieosuuden vaarallisuuden perusteella, tekee viranhaltija, käytännössä koulun rehtori. Lipasti kommentoi koulumatkakäytäntöjä yleisellä tasolla.

Nokialla koulumatkan pituuteen perustuvat koulukuljetukset myönnetään ilman erillistä hakemusta. Koulumatkan tarkastusmittausta ja oikeutta koulukuljetukseen koulumatkan vaarallisuuden tai rasittavuuden perusteella on anottava erikseen.

Koulumatkan vaarallisuutta arvioidaan Lipastin mukaan tapauskohtaisesti. Huoltaja pyytää koulukuljetusta koulumatkan vaarallisuuden perusteella koululta. Sen jälkeen koulukuljetus­turvallisuus­työryhmä tutustuu koulumatkaan, arvioi sen vaarallisuutta ja esittää rehtorille suosituksensa koulukuljetuksen tarpeellisuudesta.

Moniammatilliseen koulukuljetus­turvallisuus­työryhmään kuuluvat poliisi, koulun rehtori ja kaupungin edustajia, muun muassa logistiikkasuunnittelija, johtava rehtori ja katupuolen suunnitteluinsinööri. Työryhmä käyttää arvioinnin apuna esimerkiksi kouluteiden vaarallisuuden arviointiin kehitettyä Koululiitu-ohjelmaa.

Siuron koulun rehtori Anu Leppiniemi painottaa, että rehtorin työnkuvaan ei kuulu teiden vaarallisuuden arviointi eikä rehtori tee päätöksiä koulukyydeistä omaan arvioonsa perustuen, vaan on osa työryhmää. ”Aina kun tulee kyselyitä, niin sen arvioi koulumatkatyöryhmä”, Leppiniemi sanoo.

”Sen tiedän kokemuksesta, että joinakin vuosina, kun viranhaltijakielessä se on minun päätös, niin monet ovat luulleet, että se on minun mielipiteeni asiaan. Se ei mene niin, minä en sitä käytännössä päätä, teen vain viranhaltijan päätöksen.”

Samat tiet huolenaiheina

Leppiniemi kertoo, että koulukyydeistä tulee kyselyitä lähes vuosittain. ”Päätökset eivät vaihtele, ne ovat täysin linjassa, ei siinä mitään mielivaltaa käytetä eikä mielipiteitä. Jos reitti todettaisiin vaaralliseksi, kaikki sillä alueella saavat kuljetuksen. Päätöksentekoa ohjaavat Nokian kaupungin koulukuljetusperiaatteet.”

Koulukuljetusperiaatteilla Leppiniemi tarkoittaa Nokian kaupungin koulukuljetuksista vastaavan sivistyslautakunnan hyväksymiä, koulukuljetuksia koskevia yleisiä periaatteita ja ehtoja, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen.

Myös Lipasti sanoo, että tiettyjen tieosuuksien vaarallisuus nousee esiin aika ajoin. Nokialla Siuron koulun läheiset Kuljuntie ja siitä jatkuva Kulovedentie kuuluvat Lipastin mukaan teihin, joiden turvallisuus puhuttaa säännöllisesti.

Tieosuuksilla ei Lipastin mukaan ole tapahtunut viime vuosina juurikaan muutoksia, jotka olisivat vaikuttaneet teiden turvallisuuteen. Nokian kaupunki hakee nyt ely-keskukselta nopeusrajoituksen laskemista 60 kilometriin tunnissa teillä. Toteutuessaan sillä olisi Lipastin mukaan iso turvallisuutta edistävä vaikutus.

”Kuljuntie on vaarallinen tie, jossa vaaditaan huolellisuutta”, hän sanoo. Molempien teiden on Nokian kaupungin koulukuljetustyöryhmän mukaan kuitenkin arvioitu olevan sellaiset, että oppilaat voivat turvallisesti taittaa koulumatkansa.