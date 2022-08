Main ContentPlaceholder

Hoitajapula näkyy myös yksityisellä puolella, moni vanhus jää nyt ilman hoivapaikkaa – ”Tilanne on jopa mahdoton”

Pirkanmaalla Attendon hoivakodeissa on nyt tyhjillään vajaat sata asukaspaikkaa kaikkiaan noin kuudesta sadasta paikasta. Kun hoivaa tarvitsevat ikäihmiset eivät ole päässeet hoivakoteihin, he ovat jääneet koteihinsa jo valmiiksi ylityöllistetyn kotihoidon ja läheistensä avun varaan. Seurauksena on, että sairaaloiden päivystykset ovat kesän aikana ruuhkautuneet.

Yksityistä sosiaali- ja terveysalaa edustavan Hyvinvointiala Halin hoiva- ja osaamisjohtaja Arja Laitinen sanoo, että hoitajamitoituksen kiristymisen seurauksena hoivapaikkojen määrä vähenee. Näin ollen hoivaa tarvitsevat ikäihmiset eivät pääse hoivakoteihin, vaan jäävät yhä useammin kotihoidon ja läheistensä avun varaan.

Lakiin kirjatun hoitajamitoituksen piti parantaa vanhustenhoidon laatua, mutta käytännössä hoitajapula yhdessä kiristyneiden mitoitusvaatimusten kanssa näyttääkin ajaneen kriisiin koko terveydenhuoltojärjestelmän. Tehostetun palveluasumisen hoivapaikkoja on jouduttu sulkemaan, koska niihin ei ole löytynyt riittävästi pätevää henkilöstöä. Tänä vuonna vaadittu hoitajamitoitus on 0,6 työntekijää asukasta kohden, huhtikuussa 2023 se nousee 0,7:ään.