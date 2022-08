Luhtitalon palon sammutus Valborginkadulla kestää pitkälle iltaan, asukkaat saatiin evakuoitua – videot ja kuvat näyttävät sammutustyöt

Hälytys tulipalosta Valborginkadulla tuli noin iltakuudelta tiistaina. Palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa. Sammutustyöt tulevat jatkumaan pitkälle iltaan saakka.

Nokialla Valborginkadulla on syttynyt tulipalo kaksikerroksisessa luhtitalossa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt ovat käynnissä. Asukkaat on saatu evakuoitua eikä tällä hetkellä ole tiedossa henkilövahinkoja.

Hälytys palosta tuli tiistaina noin kello 18. Aamulehden kuvaaja Eriika Ahopelto kertoi iltaseitsemän aikaan palopaikalta, että paikalla on ainakin seitsemän paloautoa ja ambulansseja. Palosta nousee sankka savu ja pelastajat sammuttavat rakennuksen kattoa. Liekkejä ei iltaseitsemän aikoihin näkynyt ainakaan rakennuksen ulkopuolelle.

Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä, kertoo päivystävä palomestari Mika Kupiainen Pirkanmaan pelastuslaitokselta. Luhtitalossa on Kupiaisen mukaan kahdeksan asuntoa, mutta kaikki asukkaat on saatu evakuoitua. Kaksi henkilöä on hänen tietojensa mukaan tarkastettu ensihoidon toimesta.

”Useampi huoneisto on kärsinyt palosta. Tulipalo on mennyt yläpohjaan. Koko rakennus tulee myös kärsimään vesivahinkoja ainakin jonkin verran.”

Sammutus- ja raivaustyöt tulevat Kupiaisen mukaan jatkumaan pitkälle iltaan.

”Joudutaan varmaan palovartiota pitämään yön yli, joko meidän tai omistajan toimesta.”

Illalla noin kello 20 Pirkanmaan pelastuslaitos tiedotti, ettei palo enää aiheuta merkittävää savunmuodostusta tai muutakaan vaaraa lähialueiden asukkaille. Palopaikan välittömässä läheisyydessä liikkumista kehotettiin kuitenkin välttämään, jotta sammutustöiden sujuvuus varmistetaan.

Pelastuslaitos kertoi tiistaina iltaseitsemän aikaan, että asukkaat on saatu evakuoitua.

