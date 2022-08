Suojatiellä pyöräilijän ja sähköpotkulautailijan tulee väistää autoilijoita, jos ajoradalla ei ole väistämismerkkiä tai autot eivät ole kääntymässä tielle, jota pyöräilijä ylittää.

Suojatien väistämissäännöt ovat suomalaisille epäselviä etenkin tilanteessa, jossa suojatielle on tulossa sähköpotkulautailija, selviää Liikenneturvan tiedotteesta. Liikenneturvan kyselyssä noin puolet ei tiennyt, kuka on väistämisvelvollinen, jos sähköpotkulautailija on tulossa suojatielle. 43 prosenttia ei tiennyt väistämissääntöä tilanteessa, jossa suojatielle on tulossa pyöräilijä.

Suojatien saa ylittää myös polkupyörällä, mutta tällöin pyöräilijän tulee väistää autoilijoita, jos ajoradalla ei ole väistämismerkkiä tai autot eivät ole kääntymässä tielle, jota pyöräilijä ylittää.

Sähköpotkulaudat rinnastetaan polkupyöriin.

”Sähköpotkulaudoista valtaosassa rakenteellinen nopeus on yli 15 kilometriä tunnissa, jolloin ne rinnastetaan polkupyöriin ja niillä kuljetaan pyöräilijän säännöillä”, sanoo Liikenneturvan koulutusohjaaja Pasi Pohjonen tiedotteessa.

Autoilija väistää jalankulkijaa

Autoilijan tulee väistää suojatietä ylittävää jalankulkijaa. Liikenneturvan kyselyssä yli yhdeksän kymmenestä tiesi, että autoilijan on väistettävä tilanteessa, jossa suojateille tulee jalankulkija. Kuitenkin viisi prosenttia uskoi, että suojatielle tulevan jalankulkijan on väistettävä autoilijaa.

Pyörää taluttava rinnastuu liikenteessä jalankulkijaan.

”Kun pyöräilijä siirtyy satulasta pyörän taluttajaksi, hänet rinnastetaan jalankulkijaan”, Pohjonen kertoo.

Myös sähköpotkulautaa taluttava on jalankulkija, vahvistaa Pohjonen STT:lle.

Ennakoiminen on tärkeää, kun lähestytään suojatietä.

­”Suojatien eteen pysähtynyttä ajoneuvoa ei saa ohittaa pysähtymättä. Jos näkyvyys suojatielle on rajoittunut jotenkin muuten, kuljettajan on hidastettava ja tarvittaessa pysäytettävä ennen suojatietä”, Pohjonen sanoo.

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi touko-kesäkuun vaihteessa 1 000 ihmistä. Vastaajista 81 prosenttia oli autoilevia.