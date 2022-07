Main ContentPlaceholder

Uutiset | Koronavirus

Suomi voi saada pian ”omikron­räätälöityjä” rokotteita – Kysyimme, ketkä hyötyvät nyt neljännestä rokotteesta ja miksi monien kannattaa vielä odottaa

Koronarokotteiden lyhytaikainen teho on hyvä, mutta se hiipuu. Toisaalta teho vakavaa tautia vastaan on etenkin perusterveillä hyvä. Kysyimme THL:n ylilääkäriltä Hanna Nohynekilta, kuka tarvitsee neljännen annoksen juuri nyt ja keillä on vielä varaa odotella.

Hanna Nohynek sanoo, että koronaviruksesta ei vieläkään tiedetä kaikkea. ”Tieto lisääntyy koko ajan, ja meidän pitää tarkkailla tilannetta Suomessa ja maailmalla sekä seurata rokotekehittelyä. Sen valossa teemme näyttöön perustuvia päätöksiä.” Nohynek kuvattiin kotonaan Iitissä kesäkuussa 2021.

Neljänsien koronarokotteiden jakamista on laajennettu niin koko Suomessa kuin myös Pirkanmaalla. THL antoi 18. heinäkuuta uuden suosituksen, että kunnat tarjoaisivat neljänsiä rokoteannoksia heinäkuussa tai viimeistään 1. elokuuta alkaen portaittain tietyille väestöryhmille. Ryhmät ovat 70–79-vuotiaat, riskiryhmiin kuuluvat 18–69-vuotiaat sekä 60–69-vuotiaat.