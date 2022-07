Siisonilla järjestetään taas reppukeräys, jotta jokaisella koululaisella olisi kunnollinen koulureppu – ”Uusi reppu on tärkeä, se kulkee joka päivä mukana”

Kirppis Siison hoitaa lahjoitusten vastaanottamisen, kirkon diakonia jakaa reput tarvitseville.

Repulla on väliä, ja siksi Siisonilla kerätään taas koululaisille uusia koulureppuja.

Kirppis Siisonilla alkaa lauantaina 16. heinäkuuta reppukeräys, johon voi tuoda koulureppuja- ja laukkuja sekä muita koulutarvikkeita niille koululaisille, joiden perheillä ei ole varaa niitä hankkia. Tarvikkeita voi tuoda heinäkuun 29. päivään asti.

Kirppis Siison järjesti reppukeräyksen ensimmäistä kertaa vuonna 2019. Reppujen jakamisesta perheisiin vastaavat Nokian kaupungin sosiaalityö ja Nokian seurakunnan diakonia.

Diakoniatyöntekijä Aino Kivelä on ollut vaikuttunut siitä, kuinka paljon reppuja keräyksen kautta on aiempina vuosina saatu.

”Viimeksi meni noin 200 reppua. Oli mukavaa, että reppuihin saatiin sujauttaa mukaan myös penaaleja, kyniä, kumeja ja teroittimia. ”

Keräyksessä kerätään uusia reppuja ja koulutarvikkeita. Kivelä kertoo, että viiden lapsen äitinä hän itsekin tietää, mikä merkitys koulutarvikkeilla lapsille on, ja minkälainen taloudellinen paine niistä voi perheelle tulla.

”On kiva, että voidaan antaa aivan uusi reppu. Se on perheille ihanaa. Uusi reppu on tärkeä, ja se kulkee joka päivä mukana.”

Kivelä kehottaa olemaan kirkon diakoniaan yhteydessä, jos perheessä on tarvetta repulle. Hän kertoo, että on monia perheitä, joissa he tietävät repulle olevan tarvetta.

”Meille voi soittaa, että meillä on repun tarve, vaikka ei olisi meidän asiakkaamme.”

Kivelä kertoo, että perheiden tilannetta kartoitetaan pienellä haastattelulla,. Hän on luottavainen sen suhteen, että reput menevät aidosti tarvitseville.

”Eivät ihmiset juurikaan kysy diakoniasta apua, jos ei ole aitoa tarvetta. Monelle avun pyytämiseen on kynnys. Toisaalta diakoniaan myös luotetaan.”

Reppuja annetaan kaiken ikäisille koululaisille.

”Viime vuonna repun saajia oli ekaluokkalaisesta toisen asteen opiskelijoihin asti.”