Euroopan ytimessä sijaitsee Pirkanmaan lobbaustoimisto, josta Nokian kaupunkikin omistaa osansa – Kysyimme, mitä siellä oikein tehdään

Hieman yli neljännesmiljoonan budjetilla pyörivä EU-toimisto on pyrkinyt lähivuosien aikana edistämään kuumeisesti muun muassa päärataa. Sen osalta työ on nyt vähäksi aikaa tehty ja pallo on Suomen hallituksella, yhteysjohtaja Hannele Räikkönen sanoo.

Pirkanmaan ja Tampereen EU-toimistossa korkeakouluharjoittelussa ollut Elina Ponkala on päässyt harjoittelun aikana tutustumaan EU-politiikkaan Brysselin ytimessä.

Vain muutaman sadan metrin päässä Euroopan parlamentista sijaitsee Tampereen ja Pirkanmaan oma EU-toimisto, jossa lobataan ja hankitaan rahaa Pirkanmaata hyödyttäville hankkeille. Myös Nokian kaupunki on yksi toimiston omistajista ja osallistuu niin ollen sen rahoittamiseen.