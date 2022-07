Kiersimme Nokian mansikanpyyntipisteillä katsomassa, mihin hintaan mansikkaa nyt saa – Kalleimman ja halvimman laatikon ero 7 euroa

Myynnissä olevan mansikan määrä vaihteli. Kahdessa paikassa suositeltiin laatikoiden tilaamista etukäteen, jos haluaa varmistaa saatavuuden.

Mansikka-aika on nyt kuumimmillaan, ja tieto parhaista mansikkalaatikkoapajista arvokasta rahan tai vaivan säästöä arvostaville tai juuri tiettyä mansikkalajiketta hakeville. Mansikan metsästystä ei helpota se, että hinta ja saatavilla oleva lajike voivat muuttua yhdessä yössä, riippuen satovuorossa olevista lajeista ja niiden sadon onnistumisesta.

Mansikat myytiin nopeimmille heti aamusta

Kierros alkoi Pirkkalaistorilta hieman puoli kymmenen jälkeen aamulla. Juuri siinä main kesätyöntekijä Nina Huhta myi viimeiset viiden kilon mansikkalaatikot Pirkanmaan mansikkatorin myyntikojulta. Viiden kilon laatikoita oli alkujaan kahdeksan laatikkoa. Näiden lisäksi mukana oli etukäteen varanneiden laatikot.

Nina Huhta myi mansikkalaatikot heti aamusta. Pirjo Määttä haki kaksi rasiaa mansikoita syöntiä varten, mutta suunnitteli lähtevänsä myöhemmin marjatilalle itse keräämään marjoja pakastamista varten.

Aamulla myyntikojulla kävi useita mansikkalaatikon perään kyseleviä, joille Huhta ehti pahoitella marjojen loppumista. Hetkeä myöhemmin tuli kuitenkin tieto, että mansikoita saadaan sittenkin vielä lisää myyntiin.

Pirkkalaistorilla on myynnissä tällä hetkellä polkaa Eurajoelta. Viiden kilon laatikon hinta on 35 euroa, litran saa kuudella eurolla.

Huhta avaa myyntikojun maanantaista lauantaihin kello 8.30., ja mansikat käyvät kaupaksi heti aamusta. Huhta suositteleekin tekemään varauksen etukäteen, jotta kojulle saapuessaan saa varmasti juuri haluamansa määrän mansikoita tai mansikoita ylipäätään.

”Vaikka tänäkin aamuna oli sateinen ilma, ihmisiä on ollut paljon liikkeellä.”

Näissä paikoissa kävimme Pirkkalaistori: Viiden kilon laatikon hinta 35 euroa.

Kirppis Siison: Viiden kilon laatikon hinta 40 euroa.

K-supermarket Löytiksen edusta: Viiden kilon laatikon hinta 35 euroa.

K-Citymarketkin edusta: Viiden kilon laatikon hinta 35 euroa.

Prisma: Viiden kilon laatikon hinta 42 euroa.

Hyvin kylmässä säilytettynä marja pysyy hyvänä

Kirppis Siisonin mansikat tulevat Yrjölän marjatilalta Mahnalasta. Myymäläpäällikkö Riitta Kuhmonen kertoo, että hinta on heillä sama kuin marjatilallakin.

”Ellei heillä ole jotain poikkeustarjouksia.”

Viiden kilon laatikko maksaa nyt 40 euroa, puoli kiloa saa seitsemällä eurolla. 500 grammaa vastaa noin litraa mansikoita. Tällä hetkellä Siisonin hyllyssä on sonataa.

”Kelit tietävät sitä, että hinta tulee todennäköisesti putoamaan”, Kuhmonen sanoo.

Riitta Kuhmonen kertoo, että mansikkaa on jonkin verran myynnissä Kirppis Siisonin kylmäkaapissa, mutta hän suosittelee varaamaan haluamansa määrän mansikoita etukäteen, jotta ei jää ilman.

Kuhmonen kertoo, että Yrjölän tilalla halutaan satsata marjan laatuun. Siksi ne pakataan viiden kilon laatikoissakin pieniin muovirasioihin.

”Marja pysyy hyvänä pidempään, kun se ei pääse litistymään tai vettymään. Meillä marja on myös koko päivän kylmässä.”

Tilaa marjasäilytykseen on Siisonilla rajallisesti. Sen vuoksi Kuhmonen suosittelee varaamaan haluamansa marjamäärän etukäteen.

”Meiltä voi myös toivoa tiettyä lajiketta.”

"Mansikan hinta nyt edullisimmillaan”

K-Supermarket Löytiksen edessä marjojen jälleenmyyjä Juhani Viitasalo on toimittajan saapuessa parhaillaan kantamassa lisää mansikkalaatikoita K. Viitasalon myyntikojuun.

”Tuodaan tänne kylmästä lisää myytävää useamman kerran päivässä. Yhteensä 400–600 kiloa päivää kohden.”

K. Viitasalon kojuun tuodaan päivittäin 400–600 kiloa mansikoita.

Asiakkaille on riittänyt myytävä, ja vain harvoin on jäänyt edellisen päivän marjoja mehumarjoiksi myytäväksi. Mansikka tulee Suonenjoelta, ja tällä hetkellä myynnissä on lajike nimeltä malling centenary. Viisi kiloa saa 35 eurolla, litran viidellä.

Viitasalo arvioi, että mansikan hinta on nyt edullisimmillaan, kun viikonloppuna pääsato alkoi kypsyä.

”Kylmä jakso kasvatti raakiletta ja helle kypsytti. Mansikan kanssa ei voi ennustaa kahta viikkoa eteenpäin, koska säät ratkaisevat.”

Suomalaisten suosikki mansikkalajikkeista tuntuu olevan polka.

”Polkaa on taas kysytty paljon, ja sitä on seuraavana tulossa.”

Myyntipiste on auki arkisin ja lauantaisin kahdeksasta eteenpäin. Arki-iltaisin myynti loppuu 17.3–20 jäljellä olevan marjan määrästä riippuen. Lauantaisin marjamyynti päättyy noin kello 16.

Marjan makeus kiinnostaa ostajaa

Nokian K-Citymarket edustalla viiden kilon mansikkalaatikkoa myydään 35 eurolla kappale. Litran saa kuudella eurolla, kaksi kympillä. Tällä hetkellä myydään vibrant-lajiketta, mutta pian on jo tulossa polkaa. Nina Herranen ja muut myyjät ovat saaneet kaupata mansikkaa kiihtyvää tahtiin.

”Myynti on vilkasta. Yleisin kysymys on, onko makea marja.”

Tällä hetkellä Nokian K-Citymarketin edustalla myydään vibrant-lajiketta. Lajikkeet vaihtuvat pitkin satokautta sen mukaan, mikä lajike kypsyy.

Marjat tulevat Kalannista Sauli Rinteen tilalta, myyntikojusta vastaa yrittäjä Hannu Rinne.

Nina Herranen ei osaa sanoa täsmällistä määrää, kuinka paljon mansikkaa myyntipisteelle päivittäin myydään.

”Lavoilla niitä tuodaan ja yhteen mahtuu 65 laatikkoa. Arvioisin, että satoja laatikkoja päivässä.”

Mansikkaa on riittänyt halukkaille. Jos marjoja on jäänyt myymättä, seuraavana päivänä niitä myydään mehumansikoiksi 20 eurolla.

Mansikan hinnan kehitys riippuu säistä ja sadoista, ja se tuo epävarmuutensa ostajalle, joka miettii parasta aikaa ostaa mansikoita.

”Eräs asiakas tuumasikin, että ostaa nyt, kun marjaa saa tähän hintaan. Jonain kesänä oli hänelle käynyt niin, että odotti hintojen laskua, mutta ne nousivat”, Herranen sanoo.

Myyntipiste on auki maanantaista lauantaihin kello 9–17. Sunnuntaisin 10–17.

”Kannattaa huomioida torivaraus, eli niin kauan olemme auki, kun myytävää on.”

Toistaiseksi mansikoita on kuitenkin riittänyt halukkaille.

Laatikot käyvät nyt kaupaksi

Prismalta mansikat löytyvät kaupan sisältä hedelmäosastolta. Tarjolla on huittislaista sonataa kilohintaan 13,95. Viiden kilon laatikon saa 42 eurolla, ja pienempiäkin laatikoita ja rasioita on tarjolla.

”Laatikoita on ruvennut nyt menemään enemmän”, marjoja myyvät Vivian Rautiainen ja Emma Ojanen sanovat.