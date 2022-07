Terveyspalveluiden kiireetön ajanvaraus on ruuhkautunut, kaupunki ohjeistaa ottamaan yhteyttä Omaolon kautta

Nokian terveyspalveluiden kiireetön puhelinnumero on ruuhkautunut, Nokian kaupunki tiedottaa.

Ruuhkaa puretaan parhaillaan. Kaupungin mukaan kiireettömään palveluun saa toistaiseksi parhaiten yhteyden lähettämällä viestin Omaolo-palvelun kautta. Kaupunki muistuttaa myös, että yhteyttä on hyvä ottaa vain yhtä kanavaa käyttäen.

Kiireellisissä asioissa terveyspalveluiden kiireellinen puhelinlinja palvelee normaalisti. Kiireellisen linjan numero on 03 5652 1200. Se on avoinna arkisin kello 8–18 ja viikonloppuisin ja arkipyhinä kello 9–18. Hätätilanteessa on aina soitettava hätänumeroon 112.

Tällä viikolla 4.–7. heinäkuuta Nokian kiirevastaanotto on avoinna arkisin kello 8–16 ja viikonloppuisin kello 9–16.

Kunhan kiirevastaanoton numeron ruuhka saadaan purettua, numero palvelee taas normaalisti. Sairaanhoitaja tekee hoidontarpeen arviointia ja tarvittaessa konsultoi lääkäriä puhelinpalvelun ajan.

Kiirevastaanoton ollessa suljettuna asiakkaan tulee soittaa kiireellisessä asiassa Pirkanmaan päivystysavun numeroon 116 117 hoidontarpeen arviointia varten.

Koronaneuvontanumero 03 5652 1105 on avoinna arkisin kello 8–14. Koronavirustaudin oirearvion voi täyttää myös sähköisesti Omaolossa.