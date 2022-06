Main ContentPlaceholder

Uutiset

Riidalle päätös: Esa Alanne saa vihdoin rakentaa uuden kodin tulipalossa tuhoutuneen tilalle – Nokia maksaa viivästyksestä 46 000 euron korvaukset

Tulipalo tuhosi Esa Alanteen kodin vuonna 2019. Siitä asti hän on yrittänyt saada luvan rakentaa uuden talon tontilleen. Rakennuslupaa on viivästyttänyt Nokian kaupungin tulkinta rantaosayleiskaavasta. Hallinto-oikeus totesi kaupungin tulkinnan virheelliseksi. Sen jälkeen kiistan aihe on ollut Alanteen joulukuussa tekemä lähes 74 000 euron korvausvaatimus viivästyksestä.

Nokialaisen Esa Alanteen talo paloi kolme vuotta sitten toukokuussa. Odottaessaan ratkaisua uuden talon rakennuslupa-asiaan Alanne on asunut poikansa nurkissa sekä asuntovaunussa entisen talonsa paikalla. Aamulehti kuvasi Alanteen helmikuussa.

Nokian kaupunki maksaa 46 000 euron korvaukset Esa Alanteen perheelle tapauksessa, jonka palaneen omakotitalon tontille haettu uuden talon rakennuslupa viivästyi vuosia. Joulukuussa 2021 Alanne esitti Nokian kaupungille vahingonkorvausvaatimuksen omakotitalon rakennushankkeen viivästymisestä. Taustalla on Nokian kaupunkia koskeva lokakuussa 2021 annettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisu.