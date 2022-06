Koronan vuoksi huutokauppaa ei ole järjestetty Nokialla sitten vuoden 2019.

Nokian poliisin löytötavarahuutokaupassa on tarjolla myös jonkinlaisia kalastustarvikkeita. Nämä arkistokuvan vieheet ovat toivottavasti tallessa.

Nokian poliisiaseman autotallin edustalla järjestetään löytötavarahuutokauppa keskiviikkona 22. kesäkuuta. Huutokauppa alkaa kello 12, mutta tavaroihin voi tulla tutustumaan jo puolta tuntia aiemmin. Maksaa voi vain käteisellä.

”Viimeksi järjestettiin vuonna 2019, mutta koronan takia on pidetty taukoa. Nyt myytävä tavara on peräisin vuodesta 2020 tämän vuoden alkuun”, kertoo lupaesimies Jaana Niemi Sisä-Suomen poliisista.

Polkupyörät ovat usein löytötavarahuutokaupan vetonauloja, mutta monenlaista muutakin tavaraa on tarjolla. Niemi arvioi, että keskiviikon huutokaupassa myyntikohteita on noin 80.

”Myytävänä on monenlaista tavaraa. Kelloja, vähän työkaluja ja kalastustarvikkeita, muutamia asioitakin.”

Pääosin myytävät tavarat ovat jonkun ihmisen löytötavaratoimistoon tuomia.

”99-prosenttisesti löydettyä, mutta mukana voi olla takavarikoituakin tavaraa. Yksi sellainen tuote taitaa olla nyt mukana.”

Jos jotain on hukassa, sitä kannattaa kysyä poliisin löytötavaratoimistoon kolmen kuukauden sisällä katoamisesta. Nimittäin kun kolme kuukautta on kulunut siitä, kun joku on tavaran tuonut poliisin löytötavaratoimistoon, sen omistusoikeus siirtyy joko löytäjälle tai valtiolle.

”Yleisimmin meiltä kysellään avaimia ja lompakoita. Se joskus ihmetyttää, että jos polkupyörä on kadonnut, miksi sitä ei kysytä.”

Löytäjä voi pyytää arvokkaammasta tavarasta löytöpalkkiota, vähemmän arvokasta voi pyytää itselleen. Lain mukaan alle 20 euron arvoisen löytötavaran saa löytäjä automaattisesti pitää.

”Sitä arvokkaammissa tavaroissa esimerkiksi jokin käyttötavara, kuten takki tai polttoainekanisteri voi olla sellainen, jonka joku löytäjä voi saada omakseen, jos omistaja ei tule sitä hakemaan.”

Myös käteiseen rahaan löytäjällä on oikeus, jos omistaja ei sitä hae.

”Tällaisia tapauksia tulee muutamia vuodessa.”

Yhtä yleisintä löytötavaroihin tuotavaa esinettä ei huutokaupassa kuitenkaan näy, eikä sitä luovuteta löytäjällekään, koska ne sisältävät paljon henkilökohtaista tietoa omistajistaan.

”Kännyköitä tuodaan usein.”