Taloyhtiön pihan ja kaupungin leikkipuiston välillä oli raja-aitana piikkilankaa 3–4 vuotta. Hetki tämän uutisen julkaisun jälkeen tuli tieto, että piikkilanka on poistettu. Varoitusnauha on yhä paikalla estämässä läpikulkua.

Kyyninkadun varrella Tilkepuiston naapurissa olevan taloyhtiön tontin reunassa kulkeva piikkilanka-aita on puhuttanut viime aikoina. Aiheesta on keskusteltu sosiaalisessa mediassa ja myös Nokian Uutisille on lähetetty aidasta useita juttuvinkkejä. Nokialaiset ihmettelevät, kuinka lasten leikkipuiston vierustalla voi kulkea noin kymmenen metrin matkalta ruosteinen piikkilanka. Nokian Uutiset jututti tiistaina Nokian kaupungin johtava rakennustarkastajaa Petri Mäkeä ja kyseisen taloyhtiön asukasta. Vain hetki jutun julkaisun jälkeen asukas otti yhteyttä ja kertoi, että kaupungin työntekijä kävi paikalla ja piikkilanka-aita on yhteisymmärryksessä poistettu.