Katso, mistä löytyi Nokian halvin polttoaine – Menovesi voi kustantaa nyt lähes 2,7 euroa litralta: ”Alkavat harrastukset vähän loppua”

Nokian Uutiset kysyi nokialaisilta, miten polttoaineen hinnan nousu on vaikuttanut heidän elämäänsä.

Polttoaineen hinnan kohoaminen on ollut viime kuukausien kuuma peruna sekä sosiaalisen median että kahviloiden pöytien keskusteluissa. E95:n hinta on pysytellyt viime viikot tasaisesti hieman yli 2,5 euron tuntumassa. Nokian Uutiset jalkautui paikallisille huoltoasemille ja kysyi nokialaisilta, miten menoveden hinnan nousu on vaikuttanut heidän elämäänsä.