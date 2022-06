Main ContentPlaceholder

Uutiset | Päivähoito

Päiväkotipaikkojen tarve kasvaa voimakkaasti Nokialla – elo-huhtikuun välisenä aikana kaupungin päiväkoteihin sata lasta lisää: Katso tästä asuinalueesi päiväkotien tilanne

Nokialle muuttaa koko ajan uusia asukkaita ja työllisyys parantuu. Erityisen tiukka päiväkotitilanne Nokialla on Harjuniityn alueella. Päivähoito on pahasti ruuhkautunut Tampereen seudulla. Selvitimme, mikä on päiväkotipaikkojen tilanne Tampereella ja lähikunnissa. Koko Pirkanmaan kattavasta hakukoneesta näet, mitä päiväkoteja on omalla alueellasi.

Myllyhaan päiväkodin mittava remontti valmistui keväällä 2021.

Päiväkotipaikkojen tarve kasvaa voimakkaasti Nokialla. Kaupunkiin muuttaa koko ajan uusia asukkaita ja lapsia on yhä enemmän. ”Tämä on varhaiskasvatukselle positiivinen haaste”, Nokian kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Minna Sillanpää sanoo.