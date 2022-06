Nokian nuorisotila siirtyy Pirkkalaistorille marraskuussa: ”Askel kohti parempaa”

Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Nuorisotilan lisäksi myös Nokian etsivä nuorisotyö sekä kaupungin nuorisotoimen toimistot on suunnitelmissa siirtää Pirkkalaistorin liiketilaan.

Nokian sivistyslautakunta on päättänyt siirtää Nokian nuorisotilan Pirkkalaistorille. Nuorisotila aloittaa uudessa kiinteistössä marraskuussa 2022. Päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes Nokian kaupunginvaltuusto on myöntänyt määrärahan tilakustannuksiin ja päätös on lainvoimainen.