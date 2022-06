Kesäaikataulu on voimassa Nokian toimipisteessä kesäkuun 27. päivästä elokuun 5. päivään.

Nokian kela on avoinna kesäaikataulun voimassa ollessa vain etukäteen ajan varanneille.

Kelan toimipisteiden aukioloajoissa on muutoksia kesän aikana, kertoo Kela tiedotteessaan. Nokian toimipiste on normaalisti auki maanantaisin ja tiistaisin sekä ajanvarauksella, mutta kesäkuun 27. päivästä elokuun 5. päivään asiakaspalvelu on avoinna ainoastaan etukäteen ajan varanneille.