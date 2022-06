Tämän nokialaisen taideteoksen kohtalo on vaakalaudalla – Pitäisikö lähes 50-vuotias, aikanaan aikaansa edellä ollut teos korjata?

Nokian keskustan vihreän helmen eli Poutunpuiston katseenvangitsijana toimivan Vesikehän tulevaisuus on vaakalaudalla. Lähes viisikymppinen ympäristötaideteos on ollut valitettavan kuivakka jo pitkään, ja nyt kaupunki on kuntotutkimuksissaan todennut, ettei sitä välttämättä kannata korjata.

Kun Suomen Kumitehdas Oy lahjoitti Vesikehän Nokian kaupungille vuonna 1974, se oli Pohjoismaiden ensimmäinen tietokoneohjattu julkinen taideteos. Ristiin suihkuavien vesikaarten valaisemisen hoiteli maan alla sijaitsevaan konehuoneeseen sijoitettu Nokian MikroMikko.

Vesikehässä suihkunnut vesi otettiin teoksen läpi virtaavasta Kyyninojasta. 1980-luvun alkupuolen kevättulvat tekivät kuitenkin niin paljon hallaa konehuoneelle, ettei Vesikehää saatu koko komeudessaan toimimaan lähes neljännesvuosisataan.

Erittäin huonossa kunnossa

Kaupunki korjasi Vesikehän viitisentoista vuotta sitten, mutta murheet eivät loppuneet siihen.

Yksi ongelma on ollut Kyyninojan vesimäärä, joka ei enää riitä teoksen vedenkulutukseen, mistä syystä järjestelmä on tukkiutunut toistuvasti. Kaupunki on yrittänyt elvyttää Vesikehän toimintaa ohittamalla vanhanaikaiset tietotekniset ohjaukset ja syöttämällä vettä vesijohtoverkosta, mutta jälkimmäinen on ollut turhan tyyristä.

Tänä keväänä kaupunki alkoi jälleen suunnitella Vesikehän saneeraamista. Nyt on käynyt ilmi, että teos on erittäin huonossa kunnossa ja sen korjaaminen vaatii todennäköisesti teoksen uudelleenrakentamisen.

Kaupungin mukaan Vesikehä on kärsinyt rakenteellisia vaurioita muun muassa pakkasrapautumisen, eroosion ja tulvavesien vuoksi. Varavedeksi tarkoitettu pohjavesikaivokaan ei ole enää toimintakuntoinen, minkä lisäksi teoksen tekniikka on vanhentunut eikä täytä nykyisiä sähköturvallisuus- ja hygieniavaatimuksia.

Kaupunki kertoo tiedotteessa jatkavansa Vesikehän korjausmahdollisuuksien tutkimista.

”On kuitenkin olemassa mahdollisuus, ettei teosta saada korjattua enää vesitoimiseksi. Lopullinen päätös ympäristöteoksen saneerauksesta tehdään korjaustarpeen ja -kustannusten selvittyä”, tiedotteessa sanotaan.