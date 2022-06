Nokian lukio on yksi kouluista, joka on saanut palkita oppilaitaan tietokirjastipendein. Suomen tietokirjailijat ry ja Lauri Jäntin säätiö myönsivät 12:tta kertaa stipendejä peruskoulunsa päättävien luokkien ja toisen asteen opiskelijoille. Stipendi on sadan euron arvoinen lahjakortti kirjakauppaan.