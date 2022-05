Kaapatuilta tileiltä on lähetetty yksityisviestejä tilin ystävistä löytyville henkilöille, joille on kerrottu voitoista kilpailuissa.

Sisä-Suomen poliisilla on tutkittavana useita Facebookissa tehtyjä petoksia.

Sisä-Suomen poliisi varoittaa petoksista, jotka ovat tapahtuneet sosiaalisen median Facebook-sivuilla. Poliisilla on Jyväskylässä tutkittavana useita petoksia, jotka ovat tapahtuneet Facebookin kautta.

Poliisin tiedotteen mukaan rikokset ovat tapahtuneet kaappaamalla Facebook-tilejä huijareiden käyttöön. Kaapatuilta tileiltä on lähetetty yksityisviestejä tilin ystävistä löytyville henkilöille, joille on kerrottu voitoista kilpailuissa. Tämän jälkeen uhreilta on kalasteltu pankkitunnuksia voittojen toimittamiseksi.