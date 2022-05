Main ContentPlaceholder

Muualla Euroopassa eletään hellerajan tuntumassa, mutta Suomessa värjötellään – Miksi nyt on näin kylmä toukokuu?

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Heikki Sinisalon mukaan ei ole sinänsä ihmeellistä, että Suomessa on kylmä, vaikka muualla Euroopassa on helteistä. Sinisalon mukaan tänä vuonna toukokuu on kuitenkin ollut hieman tavanomaista viileämpi Suomessa.

Suomessa on vaikuttanut olevan poikkeuksellisen kylmä toukokuu. Näin ihmiset kulkivat talvitakit päällä Tampereen keskustassa 5. toukokuuta.

Euroopassa toukokuun lämpötilat ovat nousseet monin paikoin lähes hellelukemiin, mutta Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Heikki Sinisalon mukaan Suomessa sää on ollut hieman tavanomaista viileämpi. Sinisalon mukaan läntisen ja lounaisen Euroopan kautta on virrannut hyvin lämmintä ilmamassaa Etelä-Eurooppaan, Saksaan, Tanskaan ja jopa Etelä-Ruotsiin, josta se sitten jatkaa matkaa kohti Itä-Eurooppaa. Lämpö ei ole kuitenkaan yltänyt Suomeen asti. Mistä tämä johtuu?