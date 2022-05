Nokialla toimiva Agco Power on joutunut kyberhyökkäyksen kohteeksi – ”Tilanne on edelleen päällä”

Kyberhyökkäyksen koko laajuutta tai lähdettä ei vielä tiedetä. Agco Powerilla on tehdas muun muassa Nokian Linnavuoressa.

Kyberhyökkäyksen kohteeksi joutuneella Agco Powerilla on tuotantoa Nokialla. Toimitusjohtaja Juha Tervala kuvattiin yhtiön tiloissa Nokialla kesäkuussa 2021.

Agco Power on joutunut kyberhyökkäyksen kohteeksi. Hyökkäys alkoi Nokian Linnavuoressa maatalous- ja työkoneiden moottoreita valmistavaan yhtiöön torstaina 5. toukokuuta.

Toimitusjohtaja Juha Tervala vahvistaa, että hyökkäys on tapahtunut ja että se koskee koko yhtiötä. Agco Powerilla on tehtaat Nokian lisäksi Brasiliassa, Kiinassa ja Argentiinassa. Yrityksen emoyhtiö on yhdysvaltalainen Agco Corporation.