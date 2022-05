Main ContentPlaceholder

Tiedätkö tämän nuohouksesta? Hoidettava vuosittain ja muistaminen asukkaan vastuulla, laiminlyönti voi vaikuttaa korvauksiin

Pelastuslain mukaan vakituisten asuntojen tulisijat on nuohottava vähintään kerran vuodessa. Vuoden 2019 nuohousuudistuksen jälkeen kiinteistön omistajan on pitänyt itse muistaa tilata nuohooja kotiinsa ja mökilleen. Sisäministeriön selvityksen mukaan nuohoaminen on hieman vähentynyt ja nuohousvälit ovat joissain tapauksissa pidentyneet. Nuohouksen laiminlyönti voi vähentää vakuutuskorvauksia palovahingon sattuessa.

Nuohooja Antti Saarilahden mukaan nuohoojilla on kiireisintä syksyllä ensimmäisten yökylmien koittaessa ja keväällä, kun lämmityskausi on ohi. Kesällä nuohoojia työllistävät kesämökkien nuohoukset. ”Parhaiten vapaita aikoja on tarjolla talvella.”

Petri Uusi-Äijö avaa omakotitalonsa oven nuohooja Antti Saarilahdelle. Talossa on varaava kivitakka, jolle Uusi-Äijö on tilannut vuotuisen nuohouksen. ”Viime vuonna nuohous jäi koronaepidemian vuoksi väliin, mutta muuten olen hoitanut sen säännöllisesti joka vuosi. Pidän sitä tärkeänä jo ihan vakuutusten vuoksi. Olen käyttänyt samaa nuohousyritystä jo vuosia, joten sieltä tulee aina tekstiviestillä muistutus asiasta,” Uusi-Äijö kertoo.