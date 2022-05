Main ContentPlaceholder

Uutiset | Kaavamuutos

Sotkanvirran kaava kiukuttaa edelleen naapuritalon asukkaita – ”Tuntuu siltä, että Nokialla jokainen neliö halutaan täyttää kerrostaloilla”

Sotkanvirran kiinteistön asemakaavamuutos herättää vastustusta naapuritalon asukkaissa. Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä alkukeväästä, ja As oy Kavolinpuiston hallitus on jättänyt siitä kaupungille muistutuksen. Taloyhtiö kritisoi kaavaluonnosta jo vuonna 2019.

Sotkanvirran kiinteistössä toimii muun muassa K-market. Kaavamuutoksen valmistelussa tehdyn rakennusinventoinnin perusteella rakennuksen säilyttäminen on toivottavaa, mutta ei asemakaavalle asetetun tavoitteen mukaista. Takavasemmalla näkyy Kavolinmäen taloja.

Sotkanvirran kiinteistön asemakaavamuutoksen tarkoituksena on sallia Nokian valtatien ja Souranderintien risteyksessä sijaitsevan, 1950-luvun jälkifunkkista edustavan entisen Osuusliike Voiman rakennuksen purkaminen. Samalla rakennusoikeutta lisätään, jotta tontille voitaisiin rakentaa 6- ja 9-kerroksiset kerrostalot liiketiloineen.