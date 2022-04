Valtuustoaloite pyrkii pelastamaan Nokian vanhat talot – ”Aina kirpaisee, kun vanhoja taloja puretaan”

Vanhoilla taloilla on suuri merkitys kaupunkikuvan kannalta, aloitteentekijä Sami Karjalainen kertoo. Hänen mielestään on tärkeää, että kaupunkikuvassa näkyy historian kerrostumaa.

Vanhat talot, kuten Sotkanvirta, ovat lähellä aloitteentekijä Sami Karjalaisen sydäntä. Vihreiden valtuustoryhmän Minna Kallioharju lähti heti aloitteeseen mukaan. ”Aihe on ajankohtainen nyt, kun Nokialle rakennetaan paljon ja kaavoitetaan uusia alueita.”

Nokian Vihreiden varavaltuutettu Sami Karjalainen on jättänyt valtuustoaloitteen, jonka teemana on ”pelastetaan vanhat talot”. Vihreiden ja vasemmiston valtuustoryhmät lähtivät aloitteeseen mukaan. Sen tarkoituksena on päivittää reilut 20 vuotta sitten tehty inventointi sekä laatia kulttuuriympäristöohjelma.