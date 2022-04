Isot sijoittajat ovat myyneet Nokian Renkaiden osakkeita todella suuria määriä. Samaan aikaan piensijoittajat ovat rynnänneet ostamaan. Asiantuntijat kertovat, mistä ilmiössä on kyse.

Nokian Renkaiden osakkeen arvo on laskenut vuoden alusta 56 prosenttia.

Kaupankäynti Nokian Renkaiden osakkeella on maaliskuussa ollut aivan poikkeuksellista. Yhtiön osakkeen myyntimäärät ovat hämmentäviä.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on myynyt yli kaksi miljoonaa omistamaansa Nokian Renkaiden osaketta. Tämä tarkoittaa, että Varma on myynyt 57,04 prosenttia omistuksestaan. Varmalla on nyt noin 1,5 miljoonaa Nokian Renkaiden osaketta.