Kaupungin vastauksen mukaan vaaralliseksi koetut osuudet ovat ely-keskuksen vastuulla.

Nokian kaupunki ei ryhdy toimenpiteisiin parantaakseen vaaralliseksi koetun tien turvallisuutta Tottijärvellä.

Taustalla on useiden kaupunginvaltuutettujen allekirjoittama aloite, jossa toivottiin parannusta Tottijärventien ja Vesilahdentien eli tien numero 2992 turvallisuuteen. Aloitteessa vedottiin siihen, että tie on monin paikoin vaarallinen etenkin koululaisille: tiellä on osuuksia, jolla ei ole lainkaan kevyenliikenteenväylää, valaistusta eikä piennarta.