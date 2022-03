Nokian Renkaiden ympärillä kuohuu, mutta se ei näy Nokian tehtaan arjessa – ”Meillä on täysi työrauha, ja töitä tuntuu riittävän”

Kokosimme tähän juttuun myös tiivistyksen siitä, mitä kaikkea Nokian Renkaiden Venäjän-toimintojen vuoksi on viime viikkoina kirjoitettu.

Nokian Renkaiden Nokian tehtaan pääluottamusmies Petri Sorvali kertoo, että Nokian tehtaalla työntekijöillä on työrauha. Tähän arkistokuvaan Sorvali kuvattiin vuonna 2015, kun Nokian Renkailla oli isot irtisanomiset.

Nokian Renkaat on ollut viime päivinä suuren mediahuomion kohteena niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Keskustelun keskiössä on ollut Nokian Renkaiden ilmoitus jatkaa toimintaa Venäjän tehtaallaan, mikä on kirvoittanut kovaa kritiikkiä.