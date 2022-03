Main ContentPlaceholder

Hei tekijä, tarjolla työpaikkoja – Työpaikkatori-tapahtuma järjestetään nyt verkossa

Työpaikkatorilla on mukana lähes 20 yritystä. Taustakuvan päälle on verkossa koostettu työnantajien ständit. Tapahtuma on suunnattu toisen asteen opiskelijoille ja työllisyyspalveluiden asiakkaille.

Työpaikkatorilla kävi vuonna 2018 päivän mittaan kova kuhina ihan paikan päällä.

Työnhakijat, kesätyönhakijat, työnantajat sekä rekrytointi- ja henkilöstövuokrausyritykset kohtaavat taas Työpaikkatorilla – tällä kertaa verkossa. Tredu, Nokian kaupunki, Ylöjärven lukio ja Ylöjärven Yrityspalvelu Oy järjestävät Työpaikkatorin verkkotapahtumana. Ajankohta on 17. maaliskuuta 2022 kello 10–13.