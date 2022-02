Lumi- ja räntäsade vaikeuttavat ajamista Pirkanmaalla.

Pirkanmaan teillä on perjantaiaamuna kärsitty vaikeasta ajokelistä liikenteessä, ja alueelle on annettu erittäin huonon ajokelin varoitus lumi- ja räntäsateen vuoksi. Onnettomuusriski on Ilmatieteen laitoksen mukaan huomattava.

Tilanne- ja johtokeskuksen päivystävä palomestari Tiia Turunen kertoo, että vielä aamukahdeksaan mennessä pelastuslaitos ei ollut saanut hankalan kelin vuoksi pelastustehtäviä.