Pirkanmaalle on annettu torstaiksi varoitus huonosta liikennesäästä. Yöllä lämpötila nousee nollan vaiheille ja viimeistään aamulla alkaa lumisade, joka muuttuu nopeasti vesisateeksi.

Vielä keskiviikkona Pirkanmaalla on saatu nauttia kauniista talvipäivästä: aurinko on paistanut ja pakkasta on 6–8 astetta.

Sitten säässä tapahtuu käänne. Torstain vastaisena yönä tuuli voimistuu ja lämpötila alkaa nousta.

”Varmaankin jo yöllä ollaan nollan vaiheilla. Yön aikana tai viimeistään aamulla alkaa lumisade. Päivällä se muuttuu vesisateeksi ja lämpötila on 2–3 astetta plussan puolella”, kertoo päivystävä meteorologi Juha Tuomala Ilmatieteen laitokselta.