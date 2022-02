Vesimaksut nousivat Nokialla vuoden alussa – Tampere pitää isoista investoinneista huolimatta hinnat ennallaan

Nokialla vesimaksut nousivat vuoden alussa, samoin kuin Ylöjärvellä. Korotuksia perustellaan investoinneilla ja viemäristön ylläpitotöillä. Tampereen Veden vesimaksut sen sijaan pysyvät ennallaan vuonna 2022 isoista investoinneista huolimatta.

Nokian Vesi Oy:n veden ja jäteveden käyttömaksuja on korotettu vuodelle 2022. Veden arvonlisäverollinen hinta on tällä hetkellä 2,07 euroa kuutiolta ja jäteveden 3,01 kuutiolta. Yhteensä niiden arvonlisäverollinen hinta on 5,08 euroa kuutiolta.