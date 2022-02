Pirkanmaalla toimii nyt jättiläismäinen poliisin kenttäjohtoalue – tavoitteena parantaa poliisin valmiutta

Sisä-Suomen poliisi uudisti operatiivista johtamistaan tammikuun lopussa.

Nokian poliisiasema on yksi Yksi Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisiasemista.

Poliisin operatiiviseen johtamiseen tuli iso muutos Pirkanmaalla alkuvuonna. Sisä-Suomen poliisilla, johon Nokian poliisikin kuuluu, on aikaisemmin ollut Pirkanmaalla kolme kenttäjohtoaluetta, mutta 31. tammikuuta alkaen alueet on yhdistetty yhdeksi. Nyt Pirkanmaan uusi kenttäjohtoalue on väkiluvultaan koko maan suurin, sillä alueella asuu lähes 530 000 ihmistä.