Nokian koulujen poissaolomäärät ovat nousussa, mutta vahvistettujen koronatapausten määrä on pysynyt jokseenkin pienenä

Aamulehti uutisoi tiistaina Hatanpään koulun vaikeasta koronatilanteesta. Kysyimme Nokian kaupungin johtavalta rehtorilta, millainen poissaolotilanne kaupungin kouluissa on.

Johtava rehtori Kari Lähde kertoo, ettei Nokian tilanne ole ollenkaan yhtä paha kuin muutamissa kouluissa Tampereella.

Kun lukiokoulutus on tilastossa mukana, Nokian kouluissa on 4703 oppilasta. Tiistaina 25. tammikuuta heistä poissaolevina on ollut 731 henkeä. Poissaoloista vahvistettuja koronatapauksia on suurin piirtein 20 prosenttia. Kyseessä on arvio, ei tarkka luku.