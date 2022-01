Main ContentPlaceholder

Nokialla työpaikkojen määrä kasvoi joulukuussa yli sadalla prosentilla vuoden takaiseen verrattuna

Vaikka työllisyystilanne on Pirkanmaalla kohentunut vuoden takaisesta, epävarmuutta on ely-keskuksen elinkeinovastuualueen johtajan mukaan ilmassa sen verran, että juuri nyt on vaikea ennustaa, mihin suuntaan tilanne jatkossa kääntyy.

Miehet kärsivät työttömyydestä hieman naisia enemmän. Työttömyys kurittaa erityisesti yli 50-vuotiaita.

Joulukuussa 2021 Nokialla oli 1362 työtöntä työnhakijaa. Se on 827 eli jopa 38 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten joulukuussa. Nokialla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 8,4 prosenttia, eli vähemmän kuin Pirkanmaalla keskimäärin. Työttömistä työnhakijoista lomautettuna on 144 henkeä.