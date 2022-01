Koko Pirkanmaalla luovutaan eristyspäätöksistä. Ulkoilla voi ilman seuraa oman voinnin mukaisesti.

Nykytilanteessa koronavirus on levinnyt kaikkialle väestöön, eikä sen leviämistä voida tartunnanjäljityksen keinoin estää. Kuvituskuva.

”Jos saat positiivisen tuloksen joko kotitestistä tai laboratoriotestistä, jää omaehtoiseen eristykseen viideksi vuorokaudeksi oireiden alkamisesta lisätartuntojen ehkäisemiseksi”, Nokian kaupunki tiedotti kuntalaisia muuttuneista koronaeristysmäärityksistä perjantaina iltapäivällä.

Positiivisen kotitestin jälkeen ei tarvitse mennä laboratoriotestiin.

Tartuttavuus alkaa tyypillisesti noin vuorokautta ennen ensimmäisten oireiden ilmaantumista ja on suurimmillaan ensimmäisinä oirepäivinä.

”Kerro tartunnastasi työpaikallesi tai opiskelupaikallesi sekä muille mahdollisesti tartuttavuusaikana tapaamillesi ihmisille, ja kerro, että heidän pitää mahdollisten oireiden alkaessa jäädä kotiin”, tiedotteessa todetaan.

Samassa taloudessa asuvien henkilöiden täytyy seurata oireitaan, käyttää maskia julkisilla paikoilla liikkuessaan sekä työ- ja opiskelupaikkakontakteissaan ja noudattaa hyvää käsihygieniaa. Heidän tulee välttää tarpeettomia sosiaalisia kontakteja viikon ajan. Jos heille tulee infektio-oireita, taudinaiheuttaja on suurella todennäköisyydellä koronavirus, ja heidän tulee jäädä pois töistä, koulusta tai päivähoidosta lisätartuntojen ehkäisemiseksi.

Altistuneita ei aseteta karanteeniin eikä sairastuneita aseteta eristykseen

Työkyvyttömyyden kannalta koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen suhtaudutaan kuten muihinkin infektiosairauksiin. Työstä poissaolon ja siitä ilmoittamisesta pitää toimia oman työnantajan ohjeiden mukaan.

”Karanteenit ja eristykset ovat tartuntatautilain mukaisia pakkokeinoja, joilla puututaan ihmisten perusoikeuksiin. Ne on lakia kirjoittaessa tarkoitettu äärimmäisiksi keinoiksi, jos tartuntojen leviämisen estolle ei ole vaihtoehtoja. Vuonna 2012 laaditussa kansallisessa pandemiasuunnitelmassa tartunnanjäljityksen tarkoitukseksi on määritetty hidastaa epidemian etenemistä, kunnes rokotukset tai muut tehokkaammat keinot saadaan käyttöön”, kerrotaan kaupungin tiedotteessa.

Lisäksi tiedotteessa todetaan, että nykytilanteessa koronavirus on levinnyt kaikkialle väestöön, eikä sen leviämistä voida tartunnanjäljityksen keinoin estää, ja toisaalta rokotuskattavuutta on saatu nostettua merkittävästi. Näin ollen väestötasolla tapahtuva tartunnanjäljitys on palvellut tarkoituksensa, eikä ihmisten perusoikeuksien rajaaminen sen perusteella ole enää perusteltua.

Mitä omaehtoinen eristys tarkoittaa?

Omaehtoisella eristyksellä tarkoitetaan sitä, että positiivisen testituloksen saaneen tulisi jäädä kotiin ja välttää kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lievittyneet, kuitenkin vähintään viiden vuorokauden ajaksi. Kaupassa asiointia tai muuta julkisilla paikoilla liikkumista sekä muiden kuin perheenjäsenten tapaamista ei myöskään suositella, jos oireiden alusta on alle viisi vuorokautta.

Ulkoilla voi ilman seuraa oman voinnin mukaisesti. Ohjeistukset koskevat myös oireettomia positiivisen koronatestituloksen saaneita.

Hoitoon hakeudutaan vain, jos vointi heikkenee

Koronavirustaudin aiheuttamia oireita hoidetaan kuten muitakin flunssaoireita. Lepää, juo paljon, ota tarvittaessa kipulääkettä.

Jos tarvitsee kiireellistä hoitoa, on oltava yhteydessä kiirevastaanottoon.

Jos nousee korkeaa kuumetta, on hengenahdistusta tai vointi heikkenee, otetaan yhteyttä Nokian terveyskeskuksen kiireellisen hoidontarpeen arviointiin numeroon 03 5652 1200 arkisin kello 8–18 ja viikonloppuisin kello 9–18. Hoitaja ohjeistaa silloin, miten ja milloin kiirevastaanotolle tullaan. Muina aikoina hoidon tarpeen arviointi tehdään päivystysavussa numerossa 116 117.

Kiirevastaanotolle tai Acutaan ei saa mennä soittamatta, koska silloin saattaa altistaa muut potilaat ja henkilökunnan koronavirustartunnalle.

Jos vointi on niin huono, että ei jaksa kävellä tai on voimakasta hengenahdistusta, pitää soittaa hätänumeroon 112.