Tartuntatautilakiin on tehty väliaikainen muutos, joka on voimassa vuoden 2022 ajan.

Maanantaina kokoontuva Nokian kaupunginhallitus saa pohdittavakseen, vaatiiko se jatkossa niin sanotun koronapassin niiltä työntekijöiltä, jotka työskentelevät riskiryhmäläisten kanssa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Tämä on mahdollista, sillä tartuntatautilakiin on tehty väliaikainen muutos, joka on voimassa vuoden 2022 ajan. Lain muutoksen tavoitteena on suojella potilaiden ja asiakkaiden terveyttä ja myös palvelujärjestelmän kantokykyä koronapandemian aikana.