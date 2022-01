Nokian poliisi on selvittänyt petosrikosten sarjan – huijaukset tehtiin internetin kauppa-alustalla

Näillä poliisin vinkeillä voit välttyä huijaukselta.

Teosta on epäiltynä 1990-luvulla syntynyt tamperelainen mies.

Nokian poliisilla on ollut tutkittavana 24 epäillyn petoksen petosrikossarja, tiedottaa Sisä-Suomen poliisilaitos.

Petokset on tehty internetin kauppa-alustalla. Asianomistajia on eri puolilla Suomea. Teot ovat tapahtuneet viime vuoden keväällä ja syksyllä. Epäilty on 1990-luvulla syntynyt tamperelainen mies.