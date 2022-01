Rakastettu ja puhuttu Viinikanniemi on kokemassa lisää muutoksia. Tontit tulevat pian myyntiin.

Paljon puhuttaneet Viinikanniemen tontit tulevat myyntiin helmikuun aikana. Tarkka ajankohta täsmentyy vielä.

Kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen kertoo, että tontit aiotaan myydä erissä. Tästäkin päätetään vielä tarkemmin.

”Kiinnostus tontteja kohtaan on ollut erittäin hyvää ja kyselyjä on tullut kaupungille suoraan ja esimerkiksi Asta-messuilla, joissa tontteja on esitelty”, Nieminen sanoo.